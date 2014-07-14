Gazeta Wyborcza: белорусы воюют в Украине по обе стороны конфликта

Как пишет польская Gazeta Wyborcza, в Волынской области граждане Беларуси образуют новый отряд добровольцев под названием "Погоня". По словам заместителя председателя Волынского облсовета Игоря Гузя, в отряд уже вступили 60 бойцов из соседней страны. "Это была инициатива самих белорусов, которые хотят бороться с российской агрессией. Первые бойцы уже проходят военную подготовку", - написал Игорь Гузь на своей странице в соцсети, передает ТСН.ua.

Читайте такжеБеларусь расширяет полномочия силовиков на случай военного положения

Читайте такжеМихаил Жизневский

Издание отмечает, что несмотря на формирование белорусского отряда на стороне Украины в войне с террористами, это еще не значит, что все белорусы массово поддерживают Киев. "Когда меня спрашивали о реакции белорусов на события в Украине, я отвечал, что мы не на стороне Москвы. Но когда я вернулся домой, был неприятно удивлен фактом, что большинство моих соотечественников "купились" на российскую пропаганду", - сказал польской газете белорусский журналист газеты "Новое время" Дмитрий Халко, который несколько месяцев освещал события в Украине.

Gazeta Wyborcza отмечает, что белорусы воюют не только на стороне Украины, но и поддерживают террористов. Издание напоминает, что недавно в сети появилось видео с интервью 31-летней Натальи Красовской из белорусского города Борисов, которая воюет на стороне террористов. "Я устала от "виртуальной" поддержки. Слова "убийца" я не боюсь", - сказала террористка, добавив, что в рядах боевиков она является снайпером. Видео с Натальей Красовской показали большинство польских телеканалов.

Вместе с тем, участием белорусов в боевых действиях в Украине заинтересовался КГБ Беларуси. При этом сотрудники спецслужб собираются взяться как за тех, кто воюет на стороне террористов, так и за участников отряда "Погоня". В КГБ объясняют, что участие в иностранных военизированных формированиях грозит гражданам Беларуси 7 годами тюрьмы.

"Власти опасаются, что белорусы, которые вернутся домой после окончания войны в Украине, захотят использовать приобретенный боевой опыт на родине. Спецслужбы хотят предотвратить это", - пояснил белорусский политолог аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич.