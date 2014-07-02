На баррикадах возле Майдана нашли боевые растяжки - Парубий

Баррикады, которые остаются на Майдане Независимости в Киеве до сих пор являются опасными - там находят взрывчатку, которая осталась со времени зимних событий.

Об этом 1 июля в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, сообщает 5 канал.

"На 5-й баррикаде на Городецкого - а все эти баррикады мы строили в первые дни - мы нашли две боевые растяжки. Дети могли подойти, могли играть, и они могли взорваться", - сообщил Парубий.

"Поэтому Самооборона Майдана сейчас на Майдане проводит благоустройство этой территории", - подчеркнул он.

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Также секретарь СНБО сообщил, что людей, которые остаются в палаточном городке на Майдане, планируют объединить с помощью Центра патриотического воспитания. Соответствующий центр намерены создать при содействии КГГА.

"Мы будем призвать всех наших сторонников, чтобы мы объединялись вокруг создания этого центра. А не бесцельно по центру Киева ходить с оружием, пугая киевлян, которые выходя из перехода, иногда просто попадают в непонятные ситуации, когда видят людей с оружием" , - сказал Парубий.

Как известно, 1 июля на Крещатике разобрали баррикады в районе ЦУМа, освободив дорогу на промежутке от ЦУМа до ул. Прорезной. Было частично открыто движение по улице Крещатик - по одной полосе в каждую сторону.