Керри: Россия должна "в ближайшие часы" призвать сепаратистов сложить оружие

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Критически важно, чтобы Россия в ближайшие несколько часов показала, что она работает для того, чтобы разоружить сепаратистов, что она призывает их сложить оружие и участвовать в мирном процессе", - заявил Керри во время визита в Париж после встречи с главой МИД Франции Лораном Фабиусом.

Ранее представители США и ЕС заявляли, что могут ввести новые санкции против России в случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине. Эти меры будут обсуждаться во время саммита ЕС 27 июня.