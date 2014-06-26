Керри: Россия должна "в ближайшие часы" призвать сепаратистов сложить оружие
14:07, 26 июня 2014Политика
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Госсекретарь США Джон Керри заявляет, что России необходимо в "ближайшие часы" продемонстрировать добрую волю и призвать сепаратистов на востоке Украины сложить оружие
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Критически важно, чтобы Россия в ближайшие несколько часов показала, что она работает для того, чтобы разоружить сепаратистов, что она призывает их сложить оружие и участвовать в мирном процессе", - заявил Керри во время визита в Париж после встречи с главой МИД Франции Лораном Фабиусом.
Ранее представители США и ЕС заявляли, что могут ввести новые санкции против России в случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине. Эти меры будут обсуждаться во время саммита ЕС 27 июня.
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