Ярема считает необходимым передать больше полномочий прокурорам на местах

Об этом он сказал во время встречи с представителями делегации Совета Европы, которая находится в Украине в рамках визита по поддержке реформы уголовной юстиции в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, по словам Яремы, сегодня у власти нет цели сконцентрировать все полномочия в одних руках, напротив – позиция президента и прокуратуры, в том числе и по ее реформированию, заключается в том, что необходимо передать больше полномочий прокурорам на местах.

Выражая свое мнение о перспективах принятия Верховной Радой нового Закона «О прокуратуре», руководитель Генеральной прокуратуры выразил надежду, что всем заинтересованным сторонам удастся найти компромисс, который будет наиболее эффективным и позволит украинской прокуратуре приблизиться к европейским стандартам. В то же время в ответ на вопрос экспертов Совета Европы о возможных сроках принятия этого законопроекта, Ярема сообщил, что это может произойти в ближайшее время. В то же время он напомнил, что на данный момент в профильный комитет Верховной Рады поступило уже более 800 поправок.

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Вместе с тем генпрокурор акцентировал внимание на том, что новый Закон «О прокуратуре» не должен стать инструментом для политических расправ и давления.

«Конечно, законы не должны приниматься под конкретную ситуацию, они должны приниматься для работы на длительный срок. Но сегодня страна находится в таком положении, когда ежедневно фиксируется несколько фактов совершения тяжких преступлений. И если мы упустим возможность влиять на эти процессы из-за недостаточности правоохранительных функций, то это может навредить развитию нашего государства в дальнейшем», - подчеркнул руководитель ведомства.

Кроме того, Ярема выразил уверенность, что принятие нового Закона «О прокуратуре» станет первым шагом в реформировании всей системы уголовной юстиции. «После этого необходимо создать Национальное бюро расследований – и это также очень важный шаг, над которым мы с вами будем работать», - обратился к экспертам генпрокурор.

В свою очередь председатель Директората по правам человека Кристос Джиакумопулос поблагодарил за высокое доверие к Совету Европы как к важному международному партнеру, а также к его участию и поддержке реформы прокуратуры в Украине. Среди позитивных вопросов, над которыми еще нужно будет сообща поработать, международный эксперт назвал уменьшение наблюдательных функций, укрепление независимости прокуроров и уменьшение их соответствующих полномочий. В то же время он выразил уверенность, что Украина в состоянии выполнить принятые на себя международные обязательства перед Советом Европы по реформированию, и обязательно достигнет успеха в этом направлении.

В то же время его коллега Джереми Макбрайд выразил надежду, что процесс принятия законопроекта не будет затягиваться. Выразив еще раз готовность от имени всей делегации оказывать всю необходимую поддержку, он отметил: «Считаю, что такая позиция Совета Европы может стать объективным оружием в вашем арсенале».