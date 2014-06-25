Ярош: "Правый сектор" задержал доверенное лицо Пушилина

Об этом сообщает лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"У задержанного изъяты удостоверения и пропуска ДНР, в том числе во все "государственные учреждения", а также флешки с разведывательной информацией по украинским блокпостам", - пишет Ярош в Фейсбуке.

Гилев, по его собственным показаниям, возглавляет целую террористическую сеть, в состав которой входит несколько сотен человек, а также является организатором референдума 11 мая в нескольких городах и сельских районах Донбасса.

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Будучи тренером по каратэ, Гилев привлекал спортсменов сначала к выездам в качестве титушек на Киевский Антимайдан, а в последние месяцы - к вооруженным отрядам террористов. Гилев известный в Угледаре и его окрестностях своей активной антиукраинской позицией и преследованием украинских активистов.

"Сейчас Гилев охотно дает показания против своих подельников и вскоре будет передан в руки СБУ", - говорит Ярош и обещает предоставить позже видеоматериалы.