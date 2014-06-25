Сокращение выплат пенсионерам и семьям с детьми оспорили в КС

Об этом журналистам сообщила инициатор движения «Дорога жизни» Наталия Королевская. По ее словам, принятый парламентом «антикризисный пакет», существенно урезает уровень соцзащиты граждан.

Согласно ему, с 1 июля предусмотрено сокращение помощи при рождении второго и третьего ребенка, а так же полностью отменяется помощь по уходу за ребенком до трех лет. Кроме этого “антикризисный пакет” предусматривает отмену мартовской индексации пенсий, а также рост минимальных зарплат и пенсий до конца года. По информации Наталии Королевской, сегодня минимальная пенсия составляет 949 грн., а минимальная зарплата – 1218 грн., то есть на уровне декабря 2013 года.

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«Год назад за 900 грн пенсии можно было хоть оплатить квартиру и купить минимальный набор продуктов. Сейчас же продукты питания только по официальной статистике подорожали на 10,5%, поднялись цены на все коммунальные услуги, а импортные товары, в том числе и медикаменты, подорожали минимум на 40%. В этих условиях такое решение власти выглядит как издевательство над собственным народом», - сказала она.

Общественники также уверены, что “антикризисный пакет” противоречит ст. 22 Конституции, где сказано, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сокращение содержания и объема действующих прав и свобод граждан.

Общественные организации еще в апреле обратились в КС с просьбой дать официальную оценку решениям Верховной Рады. “В ответ мы получили юридическую отписку. Поэтому сегодня мы подали повторное уточненное обращение в КС, чтобы у судей не было оснований отмахнуться от людей», - сказала Наталья Королевская.

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“Для того, чтобы наполнить казну и обеспечить наиболее незащищенные категории населения выплатами, можно найти другие пути. Нужно принять налог на операции с оффшорами и сделать невозможным выведение миллиардов за рубеж. Ввести налог на роскошь и прогрессивный налог на самые высокие доходы. Обеспечить легализацию зарплат и детенизацию экономики. Благодаря эти шагам правительству не нужно будет экономить на самых бедных», - подчеркнула Королевская.