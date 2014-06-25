На границе Харьковской и Луганской областей появятся дополнительные блокпосты - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя – руководитель аппарата Харьковской областной государственной администрации Василий Хома во время рабочего визита в Купянский район, где вместе с представителями Службы безопасности Украины, МВД и Харьковского пограничного отряда он осмотрел территории, граничащие с Луганской областью.

«Мы сделали такой обзорный объезд для того, чтобы определить, где будут располагаться стационарные, базовые и передвижные блокпосты», - отметила Хома.

По его словам, дополнительные блокпосты необходимы для того, чтобы перекрыть основные дороги из Луганской в Харьковскую область для лиц, которые могут дестабилизировать обстановку и осложнять ситуацию на территории региона.

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«Но мирная инициатива, с которой выступил президент, не воспринимается сепаратистами. За три дня перемирия было совершено более трех десятков нападений на блокпосты, был обстрел, есть раненые и убитые. Мы должны быть готовы к тому, что сепаратисты не сложат оружие и продолжат воевать», - акцентировала Фома.

По его данным, завершить организацию блокпостов планируется до конца следующей недели.