Профкомитеты рекомендуют Совету Федерации отменить разрешение на использование войск РФ в Украине

Профильные комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по международным делам и по конституционному законодательству на совместном заседании в среду рекомендовали Совфеду поддержать обращение Путина с предложением об отмене постановления СФ об использовании Вооруженных сил РФ в Украине, сообщили РИА Новости. Читайте такжеЕС приветствует намерение Путина отменить разрешение на использование войск в Украине

Совфед рассмотрит этот вопрос в среду на пленарном заседании, соответствующее письмо Путина поступило в верхнюю палату накануне.

Напомним, вчера Путин предложил Совету Федерации отменить постановление, которое позволяло использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и политики Еврпейского союза поддержали эту инициативу.