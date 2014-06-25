Профкомитеты рекомендуют Совету Федерации отменить разрешение на использование войск РФ в Украине

09:00, 25 июня 2014
Политика
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Президент РФ Владимир Путин предложил Совету Федерации отменить постановление, которое позволяло использование Вооруженных сил РФ на территории Украины. 

Совет федерации, Россия / council.gov.ru

Профильные комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по международным делам и по конституционному законодательству на совместном заседании в среду рекомендовали Совфеду поддержать обращение  Путина с предложением об отмене постановления СФ об использовании Вооруженных сил РФ в Украине, сообщили РИА Новости. Читайте такжеЕС приветствует намерение Путина отменить разрешение на использование войск в Украине

Совфед рассмотрит этот вопрос в среду на пленарном заседании, соответствующее письмо Путина поступило в верхнюю палату накануне.

Напомним, вчера Путин  предложил Совету Федерации отменить постановление, которое позволяло использование Вооруженных сил РФ на территории Украины. 

Президент Украины Петр Порошенко и политики Еврпейского союза поддержали эту инициативу. 

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