Порошенко предлагает в среду направить изменения в Конституцию Венецианской комиссии
00:02, 25 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады.
Порошенко предлагает завтра направить в ВК изменения в Конституцию
Как сообщила пресс-служба главы государства, во время встречи он подчеркнул важность обсуждения законодательных инициатив, направленных на урегулирование ситуации на Донбассе.
Президент отметил, что большинство из предложений к законопроекту об изменениях Конституции, которые поступили от парламентских фракций и групп, были включены.
"Ключевой элемент изменений - децентрализация, которая будет способствовать сбалансированию власти в Украине. Поэтому предлагаю завтра направить согласованный законопроект на рассмотрение Венецианской Комиссии", - подчеркнул Порошенко.
Он также отметил важность принятия законопроекта об амнистии и обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов.
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