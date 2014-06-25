Порошенко предлагает в среду направить изменения в Конституцию Венецианской комиссии

Как сообщила пресс-служба главы государства, во время встречи он подчеркнул важность обсуждения законодательных инициатив, направленных на урегулирование ситуации на Донбассе.

Президент отметил, что большинство из предложений к законопроекту об изменениях Конституции, которые поступили от парламентских фракций и групп, были включены.

"Ключевой элемент изменений - децентрализация, которая будет способствовать сбалансированию власти в Украине. Поэтому предлагаю завтра направить согласованный законопроект на рассмотрение Венецианской Комиссии", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил важность принятия законопроекта об амнистии и обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов.