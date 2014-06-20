Начиная с 22 часов украинские силовики прекратят боевые действия в зоне АТО - Селезнев
19:33, 20 июня 2014Политика
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Спикер АТО Владислав Селезнев сообщил, что украинские военные прекратят ведения огня в 22 часа.
REUTERS
Об этом он сообщил в соцсети.
"Сегодня, в 18.15, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко поставил задачи руководству АТО о прекращении ведения огня с 22 часов 20.06.2014 года в рамках реализации Плана Президента Украины в отношении мирного урегулирования ситуации на востоке Украины", - написал он в соцсети.
Напомним, силы антитеррористической операции с сегодняшнего дня и до 27 июня прекращают боевые действия.
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