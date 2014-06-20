Начиная с 22 часов украинские силовики прекратят боевые действия в зоне АТО - Селезнев

Об этом он сообщил в соцсети.

"Сегодня, в 18.15, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко поставил задачи руководству АТО о прекращении ведения огня с 22 часов 20.06.2014 года в рамках реализации Плана Президента Украины в отношении мирного урегулирования ситуации на востоке Украины", - написал он в соцсети.

Напомним, силы антитеррористической операции с сегодняшнего дня и до 27 июня прекращают боевые действия.