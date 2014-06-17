Аваков: Главная версия причин взрыва на газопроводе в Полтавской области - теракт

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

"Сегодня около 15 часов в Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв и возгорание газораспределительного узла газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Высота пламени достигала 100 м, диаметр возгорания 200-300 м. Уже через пять минут на место были немедленно направлены оперативные группы МВД и отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших среди населения нет. В настоящее время подача газа по этой ветви газопровода перекрыта, опасность более масштабной катастрофы устранена, по состоянию на 16.40 огонь затушили. Транзит газа осуществляется резервной ветвью в полном объеме. Оперативная группа МВД проводит следственные действия по определению причин взрыва. Рассматривается несколько версий происшествия, в том числе, ключевая версия - террористический акт. По словам местных жителей, непосредственно перед возгоранием, они слышали два сильных хлопка, что может свидетельствовать об умышленных взрывах. На данный момент следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 292 Уголовного кодекса Украины. В случае подтверждения ключевой версии, дело будет переквалифицировано по статье терроризм", - сказал министр внутренних дел Украины.Читайте такжеПричиной взрыва на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» стала разгерметизация

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, в дежурные части Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и МВД поступило сообщение о взрыве на участке газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», расположенного вблизи села Пестичевское Лохвицкого района Полтавской области.

По предварительным данным, площадь распространения огня достигала километра. Предварительная версия причин взрыва – диверсия.