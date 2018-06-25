Неделя в цифрах

3 танка Т-72 пересекли государственную границу Украины со стороны России. Один из них находился в населенном пункте Снежное. Два других танка выдвинулись из города. В окрестностях Снежного эти танки были перехвачены украинскими войсками. Две боевых машины удалось уничтожить. США подтвердили факт вторжения танков в Украину и осудили действия РФ.

5 пограничников погибли и еще 6 были убиты во время обстрела колонны боевиками в Мариуполе. Автомобили пограничников направлялись с грузом провизии и вещевого имущества в подразделения государственной границы. Обстрел по ним велся из автоматов и гранатометов.

9 горняков, которые попали под завал на частной шахте в городе Кировское Донецкой области, погибли. Трагедия случилась 12 июня в 3.39 на глубине 240 м произошел взрыв без последующего горения на шахте ОАО "Гранд - Инвест Плюс". По данному факту милиция возбудила дело за "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

11 исков подали в Суд Европейского Союза (Люксембург) бывшие украинские чиновники из окружения экс-президента Виктора Януковича, с целью обжаловать решения Совета ЕС о введении против них санкций в виде запрета на въезд и замораживания активов.

16 украинских детей-сирот из Снежного было незаконно силой вывезены боевиками так называемой «Донецкой народной республики». Вместе с детьми-сиротами находятся двое украинских воспитателей. Сейчас они находятся в пансионате «Донецкий» в городе Донецк Ростовской области РФ. Российская сторона уверила, что дети будут возвращены в Украину.

49 военнослужащих (9 летчиков и 40 десантников) погибли в самолете ИЛ-76, который подбили в ночь с 13 на 14 июня во время захода на посадку в аэропорту Луганск террористы. Самолет был поражен выстрелами огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета. Он перевозил личный состав с целью ротации. На борту самолета находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие.

70% составило падение железнодорожных пассажирских перевозок между Россией и Украиной за последние три месяца. В новом графике 2014/2015 годов, который начал действовать с июня, РЖД назначили всего 9 поездов в сообщении с Украиной. В графике движения поездов на 2013/2014 годы было предусмотрено 103 поезда в сообщении с Украиной, в том числе 45 поездов – в сообщении с Крымом.

190 000 000 гривен арестовала налоговая милиция, действующая в составе Государственной фискальной службы, на счетах компании «НефтересурсРегионТрейд», связанной со структурами, принадлежащими скандальному бизнесмену Сергею Курченко.

575 000 000 гривен, сэкономленных в результате проведения выборов президента Украины в один тур, направит Кабинет министров Украины на финансирование Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.

20 100 000 000 гривен составит бюджет Министерства обороны Украины на 2014. 15,5 млрд грн уже утвердждены бюджетом 2014 года на нужды Минобороны, а еще 4,77 млрд грн были выделены из резервного фонда государственного бюджета.