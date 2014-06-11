Кабмин направит сэкономленные на выборах 575 млн грн на нужды армии

Кабинет министров Украины направляет 575 миллионов гривень, сэкономленных в результате проведения выборов президента Украины в один тур, на финансирование Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии. Об этом на заседании правительства в среду, 11 июня, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Глава правительства проинформировал, что 10 июня в Кабинет министров Украины обратился президент Украины Петр Порошенко с предложением относительно внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете»: «В связи с тем, что выборы прошли в один тур, у нас фактически идет экономия использования средств на проведение выборов президента Украины».

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Премьер-министр отметил, что, согласно окончательным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем сэкономленных средств достигает 575 миллионов гривень. «Это тот объем, который мы можем отправить на армию», - сказал Яценюк.

По его словам, Министерство финансов подготовило соответствующие изменения к госбюджету.

Яценюк предложил правительству принять решение о перераспределении средств, сэкономленных при проведении выборов президента Украины, и направлении их в резервный фонд, который направляется на финансирование Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко поручил Кабинету министров направить средства, которые были сэкономлены благодаря тому, что президентские выборы состоялись в один тур, на обеспечение Вооруженных Сил Украины и первоочередные потребности военных – участников антитеррористической операции.

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Напомним, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.