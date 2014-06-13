Украинские и российские правозащитники создали миссию для защиты мирных людей в зоне АТО

20:27, 13 июня 2014
Политика
0 0

Украинские и российские правозащитники создали правозащитную миссию для содействия сохранению жизни, здоровья и безопасности мирных граждан, которые оказались в зоне боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Правозащитники создали миссию для защиты мирного населения Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, о создании совместной правозащитной миссии сегодня в Харькове после встречи омбудсменов двух стран сообщил журналистам представитель правозащитного центра «Мемориал» (Москва) Александр Черкасов.

Он обнародовал совместное заявление правозащитников о создании миссии, целью которой является «освобождение насильственно удерживаемых лиц и обеспечение выхода мирного населения в безопасные зоны».

«Мы призываем все стороны конфликта к немедленному и безусловному освобождению незаконно задержанных гражданских лиц, которые не принимали участия в вооруженном противостоянии. Многие из них подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению, избиениям и пыткам. Неизвестно даже их общее количество. Заложниками ситуации, которая сложилась, по сути, стали много тысяч мирных граждан. Мы призываем все стороны конфликта обеспечить этим людям безопасный и беспрепятственный выход из зоны боевых действий», - говорится в заявлении.

Читайте такжеФильтрационных лагерей для переселенцев не будет - омбудсман«Мы намерены предпринять все возможные усилия для достижения этих целей, для содействия соблюдению прав людей, которые стоят вне политики и над политикой», - подчеркнули авторы заявления.

Уполномоченные по правам человека Украины и России выразили свое согласие поддержать деятельность этой миссии в рамках своих полномочий.

Представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий Бущенко добавил, что еще одной целью создания миссии является предоставление объективной информации из зоны проведения антитеррористической операции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter