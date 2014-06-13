Украинские и российские правозащитники создали миссию для защиты мирных людей в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, о создании совместной правозащитной миссии сегодня в Харькове после встречи омбудсменов двух стран сообщил журналистам представитель правозащитного центра «Мемориал» (Москва) Александр Черкасов.

Он обнародовал совместное заявление правозащитников о создании миссии, целью которой является «освобождение насильственно удерживаемых лиц и обеспечение выхода мирного населения в безопасные зоны».

«Мы призываем все стороны конфликта к немедленному и безусловному освобождению незаконно задержанных гражданских лиц, которые не принимали участия в вооруженном противостоянии. Многие из них подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению, избиениям и пыткам. Неизвестно даже их общее количество. Заложниками ситуации, которая сложилась, по сути, стали много тысяч мирных граждан. Мы призываем все стороны конфликта обеспечить этим людям безопасный и беспрепятственный выход из зоны боевых действий», - говорится в заявлении.

Читайте такжеФильтрационных лагерей для переселенцев не будет - омбудсман«Мы намерены предпринять все возможные усилия для достижения этих целей, для содействия соблюдению прав людей, которые стоят вне политики и над политикой», - подчеркнули авторы заявления.

Уполномоченные по правам человека Украины и России выразили свое согласие поддержать деятельность этой миссии в рамках своих полномочий.

Представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий Бущенко добавил, что еще одной целью создания миссии является предоставление объективной информации из зоны проведения антитеррористической операции.