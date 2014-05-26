В милиции сообщили подробности об убитом на вокзале в Донецке

Сегодня, 26 мая, в 16.00 в дежурную часть линейного отдела на станции Донецк УМВД Украины на Донецкой железной дороге поступило телефонное сообщение от начальника вокзала станции Донецк о том, что в 15.30 на территории привокзальной площади со стороны транзитного вокзала станции обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщает 62.ua.

Как сообщает СО УМВД Украины на Донецкой железной дороге, данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицирован по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины.

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На место происшествия выехали руководство управления и следственно-оперативная группа.

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В результате проверки установлено, что погибший является местным жителем 1995 года рождения, у которого обнаружено предположительно огнестрельное ранение в голову.

По указанному факту проводится досудебное расследование.