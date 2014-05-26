У вокзала в Донецке вновь стреляли, есть раненые - очевидцы

У железнодорожного вокзала в Донецке вновь стреляют. Есть раненые

Выстрелы и взрывы вновь были слышны в районе железнодорожного вокзала Донецка около получаса назад, есть раненные.

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Об этом "ОстроВу" рассказал очевидец событий.

"Были слышны выстрелы. Неизвестные, судя по всему, представители самопровозглашенной ДНР, напали на мирных жителей", - рассказал он.

По данным собеседника агентства, есть двое пострадавших и, возможно, одна погибшая.

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Как сообщалось ранее, по данным облздрава, в результате стрельбы возле железнодорожного вокзала в Донецке также два человека пострадали и один погиб (19-летний парень).