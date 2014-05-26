СМИ: В Донецке стреляют возле военкомата

Об сообщает донецкий ресурс ОстроВ со ссылкой на очевидцев.

Эту информацию подтвердила и пресс-служба Донецкого горсовета.

"Боевые действия идут по Киевскому проспекту и улице Буслаева! Просьба - не выходить из своих домов! В связи с отсутствием информации о планах вооруженных сторон, призываем горожан проявлять выдержку и организованность. Воздержитесь от поездок в район аэропорта и по возможности в район железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМэр Донецка попросил жителей по возможности не выходить из домаНа улице Буслаева недалеко от перекрестка с Киевским проспектом расположен Донецкий областной военкомат.

В Донецке весь день продолжаются столкновения между террористами и украинскими силовиками. В частности, пророссийские бандформирования пытались захватить аэропорт. Есть данные о раненых и погибших среди горожан.