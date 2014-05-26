СМИ: В Донецке стреляют возле военкомата

22:17, 26 мая 2014
Политика
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Перестрелка в Донецке ведется в районе пересечения Киевского проспекта и улицы Буслаева.

В Донецке продолжается стрельба / REUTERS

Об сообщает донецкий ресурс ОстроВ со ссылкой на очевидцев. 

Эту информацию подтвердила и пресс-служба Донецкого горсовета.

"Боевые действия идут по Киевскому проспекту и улице Буслаева! Просьба - не выходить из своих домов! В связи с отсутствием информации о планах вооруженных сторон, призываем горожан проявлять выдержку и организованность. Воздержитесь от поездок в район аэропорта и по возможности в район железнодорожного вокзала", -  говорится в сообщении. 

Читайте такжеМэр Донецка попросил жителей по возможности не выходить из домаНа улице Буслаева недалеко от перекрестка с Киевским проспектом расположен Донецкий областной военкомат. 

В Донецке весь день продолжаются столкновения между террористами и украинскими силовиками. В частности, пророссийские бандформирования пытались захватить аэропорт. Есть данные о раненых и погибших среди горожан.

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