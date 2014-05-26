В аэропорту Донецка проводит зачистку украинский десант

Десант проводит зачистку территории в Международном аэропорту Донецка, - сообщили "ОстроВу" в пресс-центре АТО.

Как отметил собеседник агенства, в 13:00 по истечению ультиматума, предъявленного террористам и после их отказа сложить оружие, АТО вошла в активную фазу.

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"Два самолета Су-25 осуществили предупредительные выстрелы по направлению террористов. В ответ они открыли огонь из всех видов вооружения. После этого в работу включились два МИГ-29 . После их работы наблюдалось хаотичное рассеивание террористов на территории аэропорта", - сказал собеседник агентства.

В работу были включены 4 вертолета МИ-24 .

"Кроме того, вертолеты высадили на территории аэропорта десант, который в настоящее время проводит зачистку территории. Информации о пострадавших силовиках в ходе проведения АТО нет", - сказали в пресс-центре.