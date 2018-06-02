Неделя в цифрах

2 кандидата в президенты - Наталья Королевская и Олег Царев – по собственному желанию досрочно выбыли с избирательной гонки. Центризбирком обязал обоих вернуть удостоверение кандидата на пост президента. В то же время, внесенный залог бывшим кандидатам не вернут. Таким образом, теперь на пост президента Украины баллотируется 21 кандидат.

4 основных версии покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса рассматривает следствие на данный момент. 1) Преступление, связанное с профессиональной деятельностью мэра. 2) Преступление, связанное с деятельностью Кернеса и его окружением в коммерческой сфере. 3) Версия, связанная с личными неприязненными отношениями мэра. 4) Версия, которая может вытекать из противостояния сепаратистским настроениям в Харькове со стороны Кернеса. Сам пострадавший пришел в сознание и находится в одной из больниц Израиля.

5сотрудников украинских спецслужб погибли, а 12 - ранены во время проведения антитеррористической операции на Донбассе 2-3 мая. Количество потерь со стороны сепаратистов на данный момент неизвестно.

12 заложников, среди которых - группа военных наблюдателей миссии ОБСЕ и украинские военнослужащие, были освобождены террористами Славянска 2 мая в результате активной фазы АТО.

46 человек погибли в Одессе после столкновений 2 мая и пожара в Доме профсоюзов. В медицинские учреждения за помощью обратились 214 человек, в том числе, 22 милиционера. На сегодняшний день в больницах города находится около 90 человек, 27 из них - в очень тяжелом состоянии.

50 лет тюрьмы и конфискация всех активов грозят олигарху Дмитрию Фирташу, если суд Вены экстрадирует его в Соединенные Штаты. Уголовное дело против Дмитрия Фирташа расследовали следователи ФБР в течение нескольких лет. Олигарх подозревается в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Дмитрий Фирташ ожидает рассмотрения дела не в следственном изоляторе, а в своей венской резиденции, уплатив залог в рекордные для австрийского правосудия 125 миллионов евро.

90% сериалов и шоу на украинских телеканалах - российского производства. В Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали при Кабинете министров отмечают, что украинские СМИ в последнее время перенасыщены продукцией, пропагандирующей насилие и жестокость. А в контенте российского производства даже положительные герои постоянно пьянствуют, совершают насильственные действия, берут взятки.

172 человека задержаны в рамках расследования уголовного производства о массовых беспорядках 2 мая в Одессе. Большинство из них являются гражданами России и жителями Приднестровья. По данным фактам органами внутренних дел начато 10 уголовных производств. Во время следственных действий правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие, значительное количество зажигательной смеси.

543 официальных наблюдателя от международных организаций и иностранных государств зарегистрированы на президентских выборах в Украине. Из них 179 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 26 - от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 20 - от Всемирного конгресса украинцев, 51 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 4 - от Канадской миссии наблюдения за выборами, 37 - от США.

2 361 000 гривен перечислила на нужды украинских военных госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины. Перечисленные средства пойдут на материально-технические нужды ВСУ и на медицинское обеспечение украинских военнослужащих.

17 010 000 000 долларов США получит Украина в рамках двухлетней программы «стэнд-бай» от Международного валютного фонда. 3,19 млрд долларов будут предоставлены немедленно в рамках исключительной компетенции фонда. Всего ожидается, что Украина только в мае получит до 5 млрд долларов финансовой помощи от ЕС и США.

100 000 000 000 долларов США украл у Украины бывший президент Виктор Янукович и его окружение по данным и.о. генпрокурора Олега Махницкого. По его словам, часть этих средств оказалась в европейских банках, часть вывезли в Россию. По меньшей мере, 32 миллиарда Янукович и семья перевезли через границу в начале года наличными - в грузовиках. Предположительно, из этих средств финансируется деятельность сепаратистов на Востоке Украины.

Анастасия Береза