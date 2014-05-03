На Донбассе убиты 5 участников АТО, еще 12 ранены - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов.

“К сожалению, мы имеем пятеро убитых и 12 раненых со стороны сил АТО. К сожалению, только вчера мы получили четырех убитых”, - сказал он.

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Отвечая на вопрос, какие потери понесли террористы, Крутов сказал: “Говорить о конкретной количество погибших со стороны противника очень сложно, поскольку происходят огневые контакты. Но, по нашей информации, которую получили, их количество достаточно большое”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

Командующий Национальной гвардии Степан Полторак сообщил, что вооруженные террористы во время атак украинских военных прикрываются детьми и стариками.