Сегодня сепаратисты могут организовать "коридор" для вторжения войск РФ в Украину - эксперт

"В частности, по нашим данным, сегодня по плану ГРУ ГШ ВС РФ лидерам сепаратистов отданы указания в ночь с 8 на 9 апреля с.г. организовать «коридор» через государственную границу Украины для прохождения колонн военной техники РФ с российской территории", - написал в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

«Информационное Сопротивление», из своих источников. Читайте также Саакашвили: Если диверсанты пробудут в ОГА 48 часов, войдут войска РФ Эта информация стала известа группе

"Также сепаратисты получили приказ организовывать провокации с жертвами в городах региона. С тем, чтобы российская сторона могла это интерпретировать как «террор украинской власти против народа", - отмечает Тымчук.

Кроме того, координаторами российского ГРУ, «работающими» в регионе, дано указание сепаратистам применять оружие при попытках освободить захваченные ими админздания.Читайте такжеНАТО: Россия может начать вторжение в Украину через 3-5 дней

"По нашим данным, украинские правоохранители и спецслужбы в настоящее время принимают необходимые меры для блокирования сепаратистских групп. Госпогранслужба и Вооруженные силы Украины проводят мероприятия по блокированию госграницы и обороны приграничных районов", - отметил Тымчук.