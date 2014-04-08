Сегодня сепаратисты могут организовать "коридор" для вторжения войск РФ в Украину - эксперт
В ночь с 8 на 9 апреля сепаратисты могут организовать «коридор» через государственную границу Украины для прохождения колонн военной техники РФ.
"В частности, по нашим данным, сегодня по плану ГРУ ГШ ВС РФ лидерам сепаратистов отданы указания в ночь с 8 на 9 апреля с.г. организовать «коридор» через государственную границу Украины для прохождения колонн военной техники РФ с российской территории", - написал в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Также сепаратисты получили приказ организовывать провокации с жертвами в городах региона. С тем, чтобы российская сторона могла это интерпретировать как «террор украинской власти против народа", - отмечает Тымчук.
Кроме того, координаторами российского ГРУ, «работающими» в регионе, дано указание сепаратистам применять оружие при попытках освободить захваченные ими админздания.Читайте такжеНАТО: Россия может начать вторжение в Украину через 3-5 дней
"По нашим данным, украинские правоохранители и спецслужбы в настоящее время принимают необходимые меры для блокирования сепаратистских групп. Госпогранслужба и Вооруженные силы Украины проводят мероприятия по блокированию госграницы и обороны приграничных районов", - отметил Тымчук.