Луганские сепаратисты обещают прикрываться безоружными женщинами в случае штурма СБУ

Пророссийские протестующие ждут ночного штурма и украпляют вторую линию обороны.

По неподтвержденной информации, автомобильные шины облили горючей жидкостью, говорится в сюжете ТСН.

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Депутаты, которые ходят на переговоры к сепаратистов, утверждают, что протестующие уже попрощались с семьями и обещают стоять до конца". Среди участников переговоров был и лидер "Народного доверия" Сергей Шахов.

"То, что я услышал - некоторые из них утверждают, что уже попрощались со своими семьями и это уже пугает. Это уже вызывает опасения. Некоторые из них говорят, что не готовы расстаться с жизнью и таки хотят отстоять свои права", - заявил депутат.

От компромисса мятежники отказываются и предупреждают, что на применение силы будут отвечать силой. Готовы они и к радикальным мерам - в случае штурма перед баррикадами поставят безоружных женщин.