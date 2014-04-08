В сети появилось видео нападения пророссийских активистов на автобус с милицией в Харькове
20:22, 08 апреля 2014Политика
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В сети появилось видео нападения агрессивно настроенных пророссийских активистов на автобус с милицией в Харькове.
В сети появилось видео нападения пророссийских активистов на автобус с милицией в Харькове / Инна Петрикова / facebook.com
Агрессивно настроенные люди с георгиевскими лентами бросали камни в автобус с милицией. Люди кричали "фашисты", "позор".
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