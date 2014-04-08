Кабмин завтра рассмотрит усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан
19:48, 08 апреля 2014Политика
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Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 апреля, рассмотрит проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан).
Кабмин завтра рассмотрит посиленняк ответственности за нарушение избирательных прав граждан
Об этом сообщается в повестке заседания.
Также правительство намерено внести изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины".
Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть ряд распоряжений.
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