Только один из шести американцев может найти Украину на карте (опрос)

Об этом говорят результаты опроса американцев, проведенного политологами Кайлом Дроппом из Дармутского колледжа, Джошуа Керцером из Гарварда и Томасом Зайцевым из Принстонского университета, опубликованные в The Washington Post.

С момента вхождения российских войск на Крымский полуостров в начале марта сразу несколько центров изучения общественного мнения провели среди американцев опросы о том, как, по их мнению, США должны отреагировать на сложившуюся ситуацию, сообщает inosmi.ru.

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И хотя две трети опрошенных заявили, что следят за ситуацией в Украине «достаточно пристально», большинство из них на самом деле мало осведомлены о происходящих там событиях — и даже о том, где находится эта страна.

С 28 по 31 марта был проведен среди 2066 американцев опрос о том, какие действия, по их мнению, США должны предпринять в Украине. Однако помимо измерения стандартных демографических характеристик и внешнеполитических взглядов, респондентов также попросили показать Украину на карте в рамках более обширного исследовательского проекта по внешней политике.

Выяснилось, что лишь один из шести американцев может найти Украину на карте, и эта безграмотность связана с политическими предпочтениями: чем дальше от реального местонахождения страны респонденты определяли ее на карте, тем больше они хотели, чтобы США вмешались в ситуацию при помощи военной силы.

Участникам опроса было предложено определить местонахождение Украины с использованием мировой карты высокого разрешения.

Ученый Маркус Приор (Marcus Prior) использовал фотографии, чтобы определить уровень визуальных познаний респондентов, однако, в отличие от «открытых вопросов», которые политологи используют в своих исследованиях, расстояние позволяет точно измерить уровень знаний: люди, которые считают, что Украина находится в Восточной Европе, явно более осведомлены, чем те, кто думает, что она находится где-то в районе Бразилии или в Индийском океане.

Примерно каждый шестой американец (16% опрошенных) верно указал географическое положение страны, кликнув на представленной карте на точку в рамках действительных границ страны.

Большинство опрошенных думали, что Украина находится где-то в Европе или Азии, однако среднестатистический респондент ошибся примерно на 1800 миль – это, грубо говоря, расстояние от Чикаго до Лос-Анжелеса – определив, что Украина расположена в районе, который к западу граничит с Португалией, к югу – с Суданом, на востоке – с Казахстаном, а на севере – с Финляндией.

Разные демографические группы продемонстрировали отличия в уровне осведомленности. Так, молодые американцы давали более правильные ответы, чем респонденты старшего возраста: 27% людей в возрасте 18-24 лет правильно определили место Украины на карте, а в категории граждан старше 65 лет этот показатель составляет всего 14%.

Мужчины отвечали более точно, чем женщины: 20% мужчин и всего 13% женщин правильно указали географическое положение Украины,

Интересен тот факт, что члены семей военных не были лучше осведомлены о географическом положении страны (правильный ответ дали 16,1% опрошенных), чем гражданские лица (среди которых 16% ответили верно).

Придерживающиеся независимых политических взглядов люди продемонстрировали более высокие показатели (29%) по сравнению как с республиканцами (14%), так и с демократами (15%).

Ожидаемо, выпускники университетов оказались лучше осведомленными о том, где находится Украина (правильно ответил 21% опрошенных), чем людей без университетского образования (правильно ответили 13%), однако даже 77% выпускников не смогли указать правильное положение Украины на карте.

Доля выпускников, которые смогли это сделать, лишь немного превышает долю американцев, которые в августе 2010 года в ходе опроса центра Pew заявили, что Обама – мусульманин.

В ходе опроса также задали респондентам целую серию вопросов о ситуации в Украине в данный момент и том, что, по их мнению, должны предпринять США.

Как и в других опросах, оказалось, что хотя американцы не имеют твердого мнения о том, что делать с Украиной, вероятность того, что они будут выступать против вмешательства, возрастала пропорционально стоимости подобной интервенции. Так, 45% выступили в поддержку бойкота саммита «Большой восьмерки», однако лишь 13% выступили за использование силы.

При этом, чем дальше от своего реального местоположения, по мнению респондентов, находилась Украина, тем охотнее жители США выступали за военное вмешательство.

Даже с учетом серии демографических характеристик и отношения респондентов к внешнеполитическим вопросам, ученые обнаружили, что чем менее точными были ответы опрошенных, тем активнее они выступали за использование военной силы и тем более значительную угрозу для США видели в действиях России.

Эти респонденты также считают, что использование силы послужило бы укреплению интересов США в сфере национальной безопасности. Эти результаты статистически достоверны, уровень доверия составляет 95%.

Результаты ясны, однако они также приводят в замешательство: чем меньше люди знают о географическом положении Украины, тем охотнее они выступают за военное вмешательство в ситуацию.

Авторы – политологи Кайл Дропп (Kyle Dropp) из Дармутского колледжа, Джошуа Керцер (Joshua D. Kertzer) из Гарварда и Томас Зайцев (Thomas Zeitzoff) из Принстонского университета.