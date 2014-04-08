Украина считает силовой захват ядерного реактора в Крыму "ЧП мирового масштаба"

В Крыму расположен Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП), обладающий действующим ядерным реактором, сообщает Сегодня.

Об этом заявляет вр.и.о. заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

"В Крыму есть ядерный объект - это институт подготовки специалистов для атомной отрасли страны и атомных электростанций, и там есть действующий ядерный объект, который числится за Украиной и охранялся спецподразделением Внутренних войск. Силовым образом этот объект захвачен, и это - ЧП мирового масштаба", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером..

Читайте такжеВ Севастополе студенты проигнорировали флаг и гимн РФА.Сенченко добавил, что властям Украины придется привлекать инспекторов МАГАТЭ "и ставить вопрос, чтобы этот объект под эгидой МАГАТЭ был взят под охрану, поскольку за него отвечает Украина, но не может это делать (эффективно) на оккупированной территории".

Как известно, в Крыму расположен Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП). Университет готовит специалистов для атомной энергетики и промышленности, систем энергоснабжения, специалистов по охране окружающей среды, энергосберегающим и компьютерным технологиям.

В состав СНУЯЭиП входят 5 учебно-научных института и ряд научно-исследовательских лабораторий, среди которых есть учебно-научный ядерный центр "ИЯЦ-200". В состав научно-исследовательской базы СНУЯЭиП, среди прочего, входит исследовательский реактор ИР-100.