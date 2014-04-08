Сенченко: одной из целей пророссийских акций на Востоке является стремление «местной знати» избежать люстрации

Об этом заявил 7 апреля в эфире «5 канала» временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко, сообщает пресс-служба и.о. Президента Украины.

«На первом месте у людей усталость от жуткой коррупции. Это говорит о том, что все митинги и акции протеста искусственно обращены против новой власти», - сказал Сенченко.

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По его мнению, это сделано для того, чтобы под люстрацию не попала вся «местная знать», которая во многих случаях еще остается на местах.

«Это проблема новой власти, медленно меняются кадры», - подчеркнул Сенченко.

Также он подчеркнул, что в восточных регионах начата антитеррористическая операция и попросил мирных граждан не подходить к захваченным зданиям.

«Относительно террористов со всей абсолютной твердостью будут применены и спецсредства и, если понадобиться, то и оружие», - подчеркнул Сенченко.