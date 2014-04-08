В Николаеве Майдан разогнал сепаратистов и разобрал их палаточный лагерь

Они требовали от пророссийских митингующих самостоятельно убрать свой палаточный лагерь от памятника, иначе заявили, что сделают это сами, сообщают НикВести.

Некоторое время сотрудники правоохранительных органов не слишком плотным кордоном разграничивали две стороны.

Активистам Майдана и народного ополчения удалось окружить сторонников Путина.

В течении нескольких минут Майдан разогнал их скандируя «Слава Украине!» и приступил к разборке лагеря. Комментируя свои действия журналистам активисты Майдана сообщили, что пришли на субботник и убирают сквер от мусора.

В ходе разборки лагеря на месте одной из палаток был обнаружен пистолет и пара охотничьих ножей.

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