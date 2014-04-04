В Чернигове предприятия и учреждения оказали помощь армии на 303 тысячи гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания городского оперативного штаба сообщил заместитель начальника штаба Станислав Вихров.

По его словам, помощь оказана одеждой, продуктами питания, бытовой техникой, мелким хозяйственным инвентарем, медикаментами и пр.

"Материальные ценности непосредственно переданы командирам воинских частей из рук в руки", - подчеркнул Вихров.

Больше всего помогли военным медицинские заведения региона, управление здравоохранения городского совета, а также предприятия. Кроме того, творческие коллективы города уже представляют в воинских частях концертные программы.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 апреля на счета Министерства обороны Украины в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” от юридических и физических лиц поступило более 80 млн грн.