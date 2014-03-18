Путин о НАТО: Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора

Россия против того, чтобы военная организация хозяйничала возле ее "забора".

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции относительно ситуации в Крыму во вторник, 18 марта.

"Мы не против сотрудничества с НАТО. Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора или на наших исторических территориях", - подчеркнул Путин.