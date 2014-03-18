Путин о НАТО: Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора
13:43, 18 марта 2014Политика
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Об этом заявил президент РФ во время пресс-конференции относительно ситуации в Крыму.
Россия против того, чтобы военная организация хозяйничала возле ее "забора".
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции относительно ситуации в Крыму во вторник, 18 марта.
"Мы не против сотрудничества с НАТО. Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора или на наших исторических территориях", - подчеркнул Путин.
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