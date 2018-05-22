Неделя в цифрах

2 бывших депутата Александр Домбровский и Павел Балога были возобновлены на работу решением парламента и получили карточки для голосования.

3кандидатуры на должность премьер-министра Украины обсуждают в Верховной Раде Украины. Среди претендентов Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюка. Экс-премьер министр позже заверила, что не выдвигала свою кандидатуру и на кресло не претендует.

5 украинских спортсменов отказались от участия в олимпийских играх из-за событий в стране. Сперва это были украинские лыжницы, которым не позволили надеть черные ленты и они снялись с соревнования. Позже к бойкоту игр присоединились и члены Национальной олимпийской сборной команды Украины Богдана Мацецкая и Олег Мацецкий.

25 человек включены в список высших должностных лиц, причастных к неправомерному применению силы против участников акций протеста, составленный Общественной комиссией по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине. Кроме Януковича в списке – Клюев, Пшонка, Портнов, Лукаш, Бойко и т. д.

64 человека, арестованных на два месяца за участие в акциях массовых, были освобождены на этой неделе, еще троих обещают отпустить под домашний арест в понедельник.

82 человека погибли за три дня в столице в результате столкновений между евромайдановцами и силовиками. 41 из них погиб от огнестрельных ранений. Всего за медицинской помощью обратилось 622 пострадавших, 405 из них госпитализированы.

90 дней осталось до новых досрочных выборов главы государства в Украине. Такое решение депутаты приняли в субботу сразу после отстранения от должности действующего президента Виктора Януковича.

Соответствующее постановление поддержали 328 народных депутатов.

322 народных депутата из 331 зарегистрированного в сессионном зале отдали голоса за постановление об освобождении из тюрьмы Юлии Тимошенко. Инициатором этого постановления выступил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. В тот же день Тимошенко забрали из Больницы, в которой она отбывала наказание и привезли на майдан.

960 киевлян записались в отряды народной дружины для патрулирования районов Киева. Жители столицы объединяются для обеспечения порядка и безопасности на улицах города.

10 000 000 гривен пообещал выделить экс-мер Киева Леонид Черновецкий всем семьям погибших активистов по состоянию на 21 февраля 2014 года. Политик написал, что до глубины души «потрясен жертвами, которые понес украинский народ в результате конфликта в Киеве».