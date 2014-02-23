Стали известны три кандидатуры на пост премьера, которые обсуждают в ВР
10:13, 23 февраля 2014Политика
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В Верховной Раде Украины обсуждают три кандидатуры на должность премьер-министра: Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.
В ВР обсуждают три основных кандидатуры на пост премьер-министра
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко.
Он не исключил, что сегодня в ВР будет создана коалиция, а после ее создания будет принято решение по кандидатуре премьер-министра Украины.
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Говоря о кандидатуре главы правительства, Томенко отметил: “На данное время я не слышал других, кроме этих трех фамилий, кандидатур на должность премьер-министра Украины. Может другие появятся”.
В то же время он отметил, что кандидатура Сергея Тигипко на должность премьер-министра не обсуждается, поскольку нет шансов, что его поддержат.
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