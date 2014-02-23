Стали известны три кандидатуры на пост премьера, которые обсуждают в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко.

Он не исключил, что сегодня в ВР будет создана коалиция, а после ее создания будет принято решение по кандидатуре премьер-министра Украины.

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Говоря о кандидатуре главы правительства, Томенко отметил: “На данное время я не слышал других, кроме этих трех фамилий, кандидатур на должность премьер-министра Украины. Может другие появятся”.

В то же время он отметил, что кандидатура Сергея Тигипко на должность премьер-министра не обсуждается, поскольку нет шансов, что его поддержат.