Депутат: президент за свои кровавые действия утратил легитимность и должен уйти в отставку

Об этом заявила народный депутат Украины из фракции «УДАР» Ирина Геращенко в эфире телеканала ”Интер”, сообщила пресс - служба ”УДАРа”.

”Очевидно, что человек, на руках которого кровь, потерял легитимность и не может быть президентом Украины. Поэтому Янукович должен уйти в отставку немедленно. Это было бы с его стороны справедливо написать такое заявление. Мы будем требовать, чтобы Украина получила власть, которая имеет поддержку в обществе”, - сказала Геращенко.

По ее словам, именно власть своими действиями спровоцировала противостояние в стране.

”Мы сегодня видим в стране беспорядок, в который привела власть , неуправляемость страны , и вина за это лежит на президенте . Если бы все сегодняшние решения были приняты в Верховной Раде ранее, как настаивала оппозиция , мы бы избежали этого противостояния , в котором погибли сотни лучших украинских ребят” , - убеждена депутат.

Геращенко считает, что сегодняшними решениями Верховная Рада Украины восстанавливает независимость законодательной ветви власти.

”Очень важно, что благодаря сегодняшнему решению парламента будет создано правительство не из друзей сына президента, а тот, который будет осознавать уровень экономических угроз перед государством и уровень угроз для национальной безопасности”, - подчеркнула политик