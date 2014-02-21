США поддерживают проведение досрочных выборов в Украине
23:23, 21 февраля 2014Политика
2
США выступают за проведение досрочных выборов в Украине. Об этом заявила журналистам представитель Госдепартамента Мари Харф.
REUTERS
«Мы поддерживаем досрочные выборы. Януковича мы призываем, чтобы он работал с оппозицией. Необходимо также изменения к Конституции и прекращения насилия», - сказала Харф, отвечая на вопрос о поддержке Вашингтоном требования об отставке украинского Президента, передает РИА Новости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter