США поддерживают проведение досрочных выборов в Украине

«Мы поддерживаем досрочные выборы. Януковича мы призываем, чтобы он работал с оппозицией. Необходимо также изменения к Конституции и прекращения насилия», - сказала Харф, отвечая на вопрос о поддержке Вашингтоном требования об отставке украинского Президента, передает РИА Новости.