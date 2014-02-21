Сикорский назвал реальной смерть активистов в случае нехватки согласия на сделку с Януковичем
22:52, 21 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал реальной смерть большего количества активистов в случае их отказа на согласованную при посредничестве европейских министров соглашения с Президентом Виктором Януковичем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
”Это не было элементом дипломатической игры, это была моя оценка ситуации, которая сейчас уже может показаться неактуальной, но еще сегодня после обеда была реальностью”, - сказал Сикорский, комментируя обнародована видеозапись, на которой он раньше в Киеве говорил активистам, что им грозит смерть.
”У нас были сигналы, что в случае поражения в деле взаимопонимания Президент Янукович резервирует и готовится к использованию внутренних войск”,- добавил министр.
Сикорский также отметил, что отсутствие взаимопонимания с Януковичем по вине оппозиции облегчило бы ему использование силы.
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