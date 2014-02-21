Сикорский назвал реальной смерть активистов в случае нехватки согласия на сделку с Януковичем



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

”Это не было элементом дипломатической игры, это была моя оценка ситуации, которая сейчас уже может показаться неактуальной, но еще сегодня после обеда была реальностью”, - сказал Сикорский, комментируя обнародована видеозапись, на которой он раньше в Киеве говорил активистам, что им грозит смерть.

”У нас были сигналы, что в случае поражения в деле взаимопонимания Президент Янукович резервирует и готовится к использованию внутренних войск”,- добавил министр.

Сикорский также отметил, что отсутствие взаимопонимания с Януковичем по вине оппозиции облегчило бы ему использование силы.