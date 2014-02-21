В милиции Киевщины подтвердили, что неизвестные подожгли загородный дом Медведчука



Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

«Информация соответствует действительности, там действительно пожар и огонь очень сильный», - сказали в отделе связей с общественностью. В пресс-службе ГСЧС заверили, что сейчас проверяют эту информацию.

Как сообщал УНИАН, «5 канал» сообщил о том, что «горит дача Виктора Медведчука».

Такую информацию озвучил ведущий в выпуске новостей.

Он отметил, что канал сейчас проверяет эту информацию.