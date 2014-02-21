В милиции Киевщины подтвердили, что неизвестные подожгли загородный дом Медведчука
22:45, 21 февраля 2014Политика
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В милиции Киевщины подтвердили, что неизвестные подожгли загородный дом Медведчука, бывшего главы Администрации президента Леонида Кучмы, который находится в Обуховском районе.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.
«Информация соответствует действительности, там действительно пожар и огонь очень сильный», - сказали в отделе связей с общественностью. В пресс-службе ГСЧС заверили, что сейчас проверяют эту информацию.
Как сообщал УНИАН, «5 канал» сообщил о том, что «горит дача Виктора Медведчука».
Такую информацию озвучил ведущий в выпуске новостей.
Он отметил, что канал сейчас проверяет эту информацию.
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