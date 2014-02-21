Баррозу призывает не тянуть с соглашением между властью и оппозицией и обещает помощь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Баррозу, распространенном Еврокомиссией, в котором он также называет договоренности шагом вперед во избежание дальнейшего насилия и кровопролития.

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”Я приветствую соглашение, достигнутое украинским Президентом и оппозиционными лидерами при посредничестве министров иностранных дел Польши, Германии и Франции, которые действовали от имени ЕС, по дорожной карте к политическому урегулированию кризиса. Это важный шаг к избежанию насилия и дальнейшего кровопролития, которым достигается мир и стабильность в стране и возобновляется политический процесс”, - подчеркнул Баррозу.

”Это должно воплотиться без задержек. Международное сообщество имеет обязанность и ответственность поддержать этот процесс. Европейский Союз будет продолжать помогать в этих усилиях и остается преданным политическим и экономическим реформам в Украине”, - добавил Президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок подписали Соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

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Согласно договору, стороны договорились о том, что в течение 48 часов после подписания настоящего Соглашения будет принят специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года.

Также подписанты заявили о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого.

Конституционная реформа, которая будет уравновешивать полномочия Президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года.

Президентские выборы, как говорится в соглашении, будут проведены сразу после принятия новой Конституции Украины, но не позднее декабря 2014 года.

Кроме того, расследование недавних актов насилия будет проведено под совместным мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы, отмечается в соглашении.

Также предполагается, что Верховная Рада примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 года.