Порядок в населенных пунктах будут охранять совместные патрули милиции и активистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

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«В состав (патрулей - УНИАН) войдут работники органов внутренних дел Украины и местные общественные активисты. Задача правоохранителей определены Законом Украины «О милиции» и заключаются в охране общественного порядка, защите прав и свобод граждан, а также их имущества от преступных посягательств. МВД Украины всегда готово к конструктивному диалогу, а также ценит любую помощь со стороны граждан в выполнении задач, возложенных на правоохранителей», - говорится в сообщении.