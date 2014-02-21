Порядок в населенных пунктах будут охранять совместные патрули милиции и активистов
20:29, 21 февраля 2014Политика
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Порядок в населенных пунктах Украины будут охранять патрули в состав которых войдут сотрудники органов внутренних дел Украины и местные общественные активисты.
vinnitsaok.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.
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«В состав (патрулей - УНИАН) войдут работники органов внутренних дел Украины и местные общественные активисты. Задача правоохранителей определены Законом Украины «О милиции» и заключаются в охране общественного порядка, защите прав и свобод граждан, а также их имущества от преступных посягательств. МВД Украины всегда готово к конструктивному диалогу, а также ценит любую помощь со стороны граждан в выполнении задач, возложенных на правоохранителей», - говорится в сообщении.
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