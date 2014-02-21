Клюев объяснил, почему российский омбудсман не подписал антикризисное соглашение

20:29, 21 февраля 2014
Политика
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Владимир Лукин не подписал Соглашение об урегулировании кризиса в Украине, потому что у него не было мандата российской стороны на подписание

Представитель России Лукин не подписал Соглашение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам глава Администрации Президента Андрей Клюев.

"Представитель Российской Федерации достаточно конструктивно работал (над соглашением), но у него не было мандата для подписания", - отметил Клюев.

По его словам, много предложений российского представителя были учтены в соглашении.

При этом сначала на столе, за которым проходило подписание всеми сторонами Соглашения об урегулировании кризиса в Украине, присутствовала табличка с именем Лукина как одной из сторон - подписантов.

Читайте такжеВласти, ЕС и оппозиция еще не договорились, посланник Путина ничего не подписалОднако позже эту табличку убрали, а Лукин уехал из Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Соглашение об урегулировании кризиса в Украине подписали Президент Украины Виктор Янукович, лидер Политсовета «Батькивщины» Арсений Яценюк, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье засвидетельствовали подписание соглашения.

В то же время российский омбудсмен Владимир Лукин не присутствовал на церемонии.

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