Председатель Черновицкого облсовета вышел из ПР

Об этом решении Гайничеру сообщил в заявлении, которое есть в распоряжении УНИАН.

«18-20 февраля 2014 года в г. Киеве и других регионах Украины произошло обострение общественно-политической ситуации в связи с эскалацией противостояния между силовыми структурами и представителями оппозиционно настроенной части населения, что привело к человеческим жертвам и многочисленным вооруженным столкновениям.

Читайте такжеЧерновицкий облсовет запретил силовикам покидать пределы областиС целью предупреждения возникновения таких инцидентов на территории Черновицкой области и для обеспечения стабильной деятельности депутатского корпуса Черновицкого областного совета шестого созыва я принимаю решение о своем выходе из Партии регионов», - сказано в заявлении председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, во время внеочередной сессии Черновицкого облсовета 19 февраля депутаты выразили недоверие председателю облгосадминистрации Михаилу Папиеву и запретили на территории области деятельность Партии регионов и КПУ. О своем выходе из партии также заявил руководитель фракции ПР в облсовете Георгий Галиц.