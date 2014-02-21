Яценюк призывает Януковича немедленно подписать принятые сегодня законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам.

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“Я обращаюсь к Президенту, чтобы законы были немедленно и безотлагательно подписаны. Это наше требование”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, Верховная Рада Украины конституционным большинством принял закон о восстановлении действия отдельных положений Конституции 2004 года.