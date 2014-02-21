На выходные в Украине объявлен траур

Верховная Рада Украины проголосовала за объявление на 22-23 февраля траура по погибшим во время акций в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 355 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале ВР.

Президент Украины Виктор Янукович своим указом также объявил на 22 и 23 февраля траур по погибшим в результате массовых акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«В связи с человеческими жертвами в результате массовых акций в Украине постановляю объявить в Украине 22 и 23 февраля 2014 траур по погибшим», - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте главы государства .

Согласно указу, в дни траура на территории Украины: приспускается Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменяются развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, вносятся в установленном порядке соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач