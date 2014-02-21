Соглашение между властью и оппозицией дает надежду на избежание дальнейшего насилия - Президент ЕП

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Шульца, опубликованном и сайте Европарламента.

”Соглашение между властью и оппозицией в Украине дает надежду, что страна избежала еще худшей эскалации и большего количества смертей. Я приветствую Соглашение - хотя путь к восстановлению доверия и стабильности не будет легким”, - подчеркнул Шульц.

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”Насилие должно быть остановлено немедленно. Мы в долгу перед жертвами смертельных столкновений, которых мы поминаем сейчас. Кризис должен завершиться через мирный политический процесс, который потребует серьезной преданности всех сторон - в частности власти, по формированию широкого правительства, начала конституционной реформы и организации досрочных выборов”, - говорится в заявлении Президента Европарламента.

Шульц выразил благодарность министрам иностранных дел Франции, Германии и Польши за посредничество в достижении договоренностей в Киеве.