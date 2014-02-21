Богословская посоветовала депутатам быстрее выходить из фракции ПР

Нардеп Инна Богословская напомнила, что изменения в законодательство предусматривают действие императивного мандата.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

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"После внесенных в законодательство изменений и их опубликования будет действовать императивный мандат", - отметила Богословская.

Напомним, что принцип императивного мандата предусматривает прекращение депутатских полномочий депутата, который вышел из своей фракции.