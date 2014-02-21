Студенты захватили здание Минобразования

Студенты нескольких столичных вузов заняли здание Министерства образования и науки, сообщает Радио Свобода.

В помещении собралось около 300 студентов. Их главное требование - прекратить давление на студентов-участников акций протеста, чтобы свобода их действий гарантировалась министерством.

Читайте такжеДвое студентов университета им. Карпенко-Карого - в СИЗО, четверо - под домашним арестом «Был заместитель министра Диброва и сообщил, что никого нет. Студенты сказали, что, если никто не придет, Сулима или Табачник, студенты занимают министерство. Сейчас мы ищем помещения, в которых можно разместиться», - рассказал Радио Свобода член комиссии по вопросам студенчества и молодежи ВО «Майдан» Сергей Пархоменко.

В помещениях министерства студенты планируют создать информационный центр и пункт медицинской помощи.

В то же время, как сообщает Левый берег, студенты также требуют отставки заместителя министра Евгения Сулимы, и прекращения учебного процесса до урегулирования ситуации на Майдане.