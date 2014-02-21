Миндоходов: Три из четырех таможенных пунктов на Западной Украине уже разблокированы

Он также выразил уверенность, что сегодня также будет разблокирован последний пункт. Об этомминистр заявил в эфире телемарафона на канале «Бизнес».

Кроме того, Александр Клименко призвал граждан Украины не высказывать свою политическую волю путем блокирования таможенных постов и не радикализировать этот вопрос. Поскольку такие действия могут принести убытки и неудобства в первую очередь для жителей Западной Украины.

«Во-первых, мы вносим форс-мажор для тех предприятий, которые уже сформировали свои логистические цепочки поставок и взяли перед контрагентами обязательства. Эти неудобства приводят к убыткам и как следствие – к недополучению доходов бюджета. Очень важно понимать, что блокирование именно этих пунктов, товар и материальные ценности, которые идут – они больше рассчитаны на потребности Западной Украины», - подчеркнул глава ведомства.

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Комментируя информацию о том, что на одном из пунктов в Ивано-Франковске был изъят сервер, Александр Клименко отметил, что в регионах никаких серверов нет. «Есть так званные маршрутизаторы, которые предоставляют информацию в центр обработки данных, который находится в Киеве. То есть, блокирование и забор этой техники ведет только к неудобствам, которые испытывают предприятия импортеры и экспортеры», - сказал он.

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В то же время, исполняющий обязанности министра доходов и сборов заверил, что его министерство делает все для того, чтобы нивелировать негативные последствия от блокированиятаможенных постов.

PS. В пресс-службе Министерства доходов и сборов сообщили, что по состоянию на 14-00 все таможенные пункты пропуска на западной границе Украины разблокированы и работают в штатном режиме.