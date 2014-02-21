"Правый сектор" не поверил заявлению Януковича о досрочных выборах

Об этом говорится в комментарии “Правого сектора”, размещенном на странице лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша в Facebook.

«Ознакомившись с заявлением В. Януковича, мы должны констатировать тот очевидный факт, что преступный режим еще до сих пор в достаточной степени не осознал ни величины собственных злодеяний, ни силы народного гнева», - говорится в заявлении.

Читайте такжеПравый сектор отказывается соблюдать перемириеТакже отмечается, что это заявление Януковича не содержит в себе четких обязательств по «отставке псевдо-президента, относительно роспуска Верховной Рады, которая своим бездействием привела к эскалации конфликта, относительно наказания руководителей силовых ведомств и исполнителей преступных приказов, в результате которых было убито около сотни украинских граждан (в частности, срочного ареста Захарченко, командиров “Беркута” и убийц-снайперов, а также отстранение от обязанностей О.Якименко, В.Пшонки и П.Лебедева с дальнейшим расследованием их деятельности), в отношении запрета деятельности Партии регионов и КПУ, относительно гарантий безопасности всех участников революционных действий».

«Следовательно, мы склонны видеть в заявлении Януковича очередное очковтирательство. Национальная революция продолжается», - заявляют в «Правом секторе».

Как отмечается далее, революция закончится «полным устранением режима внутренней оккупации и получением украинского национального государства с системой всеохватывающего национального народовластия».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики.

"Заявляю о том, что я инициирую досрочные президентские выборы. Я инициирую также возврат к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики", - говорится в заявлении Президента.

Янукович призвал также начать процедуру формирования в стране правительства национального доверия.