Майдан не разойдется, пока не будут выполнены все требования, - Яценюк

16:37, 21 февраля 2014
Политика
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Майдан не разойдется, пока не будут выполнены все требования.

Яценюк надеется встретиться с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк после подписания Соглашения по урегулированию кризиса в Украине с Президентом Виктором Януковичем.

Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляцияОн отметил, что политические оппоненты 20 февраля в течение длительного времени настаивали на освобождении Майдана и других улиц.

”Это никогда не было приемлемо. Мы бы на это никогда не согласились. Мы четко выразили позицию. Люди будут, пока не будут выполнены все пункты”, - сказал Яценюк.

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