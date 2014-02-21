Майдан не разойдется, пока не будут выполнены все требования, - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк после подписания Соглашения по урегулированию кризиса в Украине с Президентом Виктором Януковичем.

Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляцияОн отметил, что политические оппоненты 20 февраля в течение длительного времени настаивали на освобождении Майдана и других улиц.

”Это никогда не было приемлемо. Мы бы на это никогда не согласились. Мы четко выразили позицию. Люди будут, пока не будут выполнены все пункты”, - сказал Яценюк.