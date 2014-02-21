Туск считает преувеличенными надежды на скорейшее и успешное завершение кризиса в Украине

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

”Игра за демократическую Украину может длиться значительно, значительно дольше, и эти расчеты, что happy end (счастливый конец) возможен в течение ближайших нескольких часов или дней, были бы абсолютно преувеличенными. Пока делаем все, чтобы там опять не было кровопролития”, - подчеркнул он .

Читайте такжеОппозиция добивается ограничения полномочий Януковича в течение 48 часов - Туск

Туск сказал, что считает возможным как оптимистическое, так и пессимистическое развитие событий в Украине, назвав первоочередной задачей предотвратить дальнейшее кровопролитие, сохранение интегральности Украинского государства и соблюдение ”элементарных” прав человека.

Он назвал очень сложным прогнозировать, как на самом деле будет развиваться ситуация.

Читайте такжеВзаимопонимание с Януковичем невозможно без согласия Майдана - Туск

Премьер Польши добавил, что разговоры, которые он проводил с лидерами Европейского Союза в январе и феврале на тему Украины, были посвящены подготовке возможной реакции на случай негативного развития событий.

”Украинцы справятся сами, если не будет этих ”черных сценариев”, - отметил он, выразив сожаление, что они на самом деле тоже возможны.