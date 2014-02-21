Туск заявил, что в Украине впервые в истории люди отдавали жизнь "ради европейской интеграции"

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Туск заявил сегодня на пресс-конференции.

"Там нет экстремистов, там лучшая часть Украины, молодые, отважные люди, хорошо образованные, которые знают, чем является Европа и которые очень часто говорят, что «хотим жить так, как живут поляки»", - сказал он.

Туск отметил, что это подтверждают многочисленные сообщения всех тех, кто имел возможность лично там побывать.

Читайте такжеКоличество погибших в столкновениях в Киеве достигло 77 человек - МинздравГлава польского правительства также обратил внимание, что граждане Украины стали первыми, кто погиб в борьбе за европейское будущее своей страны.

"Это первый случай в истории. Это люди, которые отдали свою жизнь, в том числе, ради европейской интеграции. Ранее в истории объединенной Европы не было таких случаев", - подчеркнул он.

Туск выразил надежду, что, несмотря на трагизм из-за многочисленных жертв, в будущем украинцам удастся в самом деле изменить свое государство, назвав наибольшей проблемой олигархизацию.